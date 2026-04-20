Посол РФ відкинув протест Праги і заявив, що Чехія все більше втягнута у війну в Україні

Посол Росії в Празі Александр Змєєвський відхилив протест Міністерства закордонних справ Чехії проти оприлюднення Москвою адрес чеських компаній, які виробляють дрони для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Російське посольство повідомило, що в понеділок Змєєвський зустрівся у МЗС Чехії з Ханою Губачковою, старшим директором європейського відділу.

"Змєєвський відхилив протест чеської сторони проти оприлюднення Міністерством оборони Росії адрес компаній, розташованих, зокрема, у Чехії та задіяних у виробництві й постачанні військових дронів київському режиму", – заявило посольство.

"Змеєвський зазначив, що використання дронів чеського виробництва під час спеціальної військової операції (так Росія називає війну в Україні) не тільки проти російських солдатів, але й у характерному для Києва терористичному стилі проти цивільного населення та інфраструктури є грубим порушенням міжнародного права", – стверджують росіяни, які щодня вбивають українських цивільних у своїй війні.

Згідно із заявою, російський посол також зазначив, що Чехія, постачаючи українським військам військову техніку, все більше втягується у "конфлікт навколо України".

"Заява Міністерства оборони Росії є серйозним сигналом тривоги. Громадськість західних країн повинна бути поінформована про ризики, пов'язані з підтримкою агресивного київського режиму", – додало російське посольство.

Минулого тижня у Міноборони Росії опублікували перелік адрес у десятку країн Європи, де нібито розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА, натякаючи на "заходи у відповідь".

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен сказав, що Нідерланди не зважатимуть на російські погрози.

Нагадаємо, у Чехії триває розслідування підпалу на об’єкті збройового заводу, де виготовляють дрони для України. Відповідальність за акцію взяла на себе група, що протестує проти співпраці з Ізраїлем, проте припускають, що це є лише прикриттям.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Пожежа з політичними наслідками: хто атакував виробництво зброї для ЗСУ у Чехії.