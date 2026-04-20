Посол России в Праге Александр Змеевский отклонил протест Министерства иностранных дел Чехии против обнародования Москвой адресов чешских компаний, производящих дроны для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Российское посольство сообщило, что в понедельник Змеевский встретился в МИД Чехии с Ханой Губачковой, старшим директором европейского отдела.

"Змеевский отклонил протест чешской стороны против обнародования Министерством обороны России адресов компаний, расположенных, в частности, в Чехии и задействованных в производстве и поставках военных дронов киевскому режиму", – заявило посольство.

"Змеевский отметил, что использование дронов чешского производства во время специальной военной операции (так Россия называет войну в Украине) не только против российских солдат, но и в характерном для Киева террористическом стиле против гражданского населения и инфраструктуры является грубым нарушением международного права", – утверждают россияне, которые ежедневно убивают украинских гражданских в своей войне.

Согласно заявлению, российский посол также отметил, что Чехия, поставляя украинским войскам военную технику, все больше втягивается в "конфликт вокруг Украины".

"Заявление Министерства обороны России является серьезным сигналом тревоги. Общественность западных стран должна быть проинформирована о рисках, связанных с поддержкой агрессивного киевского режима", – добавило российское посольство.

На прошлой неделе в Минобороны России опубликовали список адресов в десятке стран Европы, где якобы расположены предприятия совместного с Украиной производства БПЛА, намекая на "ответные меры".

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Нидерланды не будут обращать внимания на российские угрозы.

Напомним, в Чехии продолжается расследование поджога на объекте оружейного завода, где производят дроны для Украины. Ответственность за акцию взяла на себя группа, протестующая против сотрудничества с Израилем, однако предполагается, что это лишь прикрытие.

