ЗМІ: Меланія Трамп написала Путіну листа щодо викрадених українських дітей
Дружина президента США Меланія Трамп нібито написала правителю Росії Владіміру Путіну особистого листа із закликами щодо вивезених російською окупаційною адміністрацією українських дітей.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваних посадовців Білого дому, пише "Європейська правда".
Меланія Трамп нібито написала особистого листа Владіміру Путіну, і Дональд Трамп вручив його правителю РФ під час зустрічі на Алясці.
Посадовці не стали розкривати детальний зміст листа, окрім того, що там йдеться про викрадення дітей внаслідок російсько-української війни.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив про "нейтральність" своєї дружини Меланії, коментуючи вплив першої леді на його рішення щодо України.
Про вплив Меланії почали говорили після пресконференції в Овальному кабінеті 14 липня, коли Трамп розповідав про особливості своїх розмов з російським правителем.
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог минулого місяця казав, що США вимагатимуть повернення українських дітей, викрадених росіянами.
У липні в Раді Європи зауважили, що деякі дії адміністрації Трампа шкодять допомозі викраденим з України дітям.