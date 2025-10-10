Меланія Трамп каже, що спілкується з Путіним щодо викрадених українських дітей
Перша леді США Меланія Трамп у п'ятницю сказала, що має "відкритий канал спілкування" з господарем Кремля Владіміром Путіним щодо дітей, які постраждали від російсько-української війни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News.
Під час короткої промови в Білому домі Меланія Трамп сказала, що Путін відповів на її листа щодо долі дітей через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
"Він відповів письмово, висловивши готовність безпосередньо співпрацювати зі мною та надавши детальну інформацію щодо українських дітей, які проживають в Росії", – сказала вона.
Перша леді додала, що її представник безпосередньо співпрацює з оточенням Путіна над возз'єднанням дітей, розлучених зі своїми сім'ями.
"Ми домовилися співпрацювати один з одним на благо всіх людей, залучених до цієї війни. До того ж, за останні 24 години до своїх родин повернулися вісім дітей", – додала Меланія Трамп.
За її словами, також ведеться робота щодо возз'єднання більшої кількості дітей у найближчому майбутньому.
Меланія Трамп написала "листа миру" Путіну, в якому сказала йому, що "настав час". Цей лист очільнику Кремля перед самітом на Алясці вручив Дональд Трамп.
Нагадаємо, саме через примусове переміщення дітей з окупованих територій України Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Владіміра Путіна.