Білий дім: Меланія Трамп допомогла з поверненням в Україну дітей, викрадених РФ

У Білому домі заявили, що перша леді США Меланія Трамп вчетверте допомогла із поверненням викрадених українських дітей до їхніх сімей.

Про це йдеться у заяві, пише "Європейська правда".

Як зазначається, шестеро українських неповнолітніх дітей, які наразі знаходять у РФ, повернуться до своїх родин в Україну.

У Білому домі зауважили, що сьома українська дитина повернеться додому до членів сім’ї пізніше цього місяця в рамках цього возз'єднання.

"Повернення дітей до їхніх близьких у цьому регіоні світу залишається однією з найважливіших глобальних проблем сьогодення. Мене надихає те, що обидві сторони залишаються відданими постійній співпраці, ставлячи безпеку та добробут дітей понад цю жахливу війну", – додала Меланія Трамп.

У серпні Меланія Трамп написала "листа миру" Владіміру Путіну із закликами щодо вивезених російською окупаційною адміністрацією українських дітей.. Цей лист очільнику Кремля перед самітом на Алясці вручив Дональд Трамп.

Після цього перша леді США сказала, що має "відкритий канал спілкування" з Путіним щодо повернення викрадених з України дітей.

4 грудня перша леді США сказала, що в межах "гуманітарних зусиль" України та Росії додому змогли повернутись семеро викрадених українських дітей.

12 лютого у Білому домі заявили, що перша леді США втретє допомогла із поверненням викрадених українських дітей до їхніх сімей.