На ТЕЦ у Бухаресті стався вибух і почалась масштабна пожежа

Пізно ввечері в понеділок у столиці Румунії Бухаресті пролунав потужний вибух, після чого на території ТЕЦ CET Vest спалахнула масштабна пожежа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hot News.

За даними відомства з надзвичайних ситуацій (ISU), пожежа почалася з двох електричних трансформаторів, але згодом вогонь поширився і на третій.

Основну складність для рятувальників становило горіння мазуту, якого на об’єкті було 30 тонн.

У зв’язку з пожежею у Бухаресті на короткий час спостерігали падіння напруги.

Керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Раед Арафат повідомив, що на місці працювали з десяток спецмашин. Пожежники були змушені працювати в небезпечних умовах без допомоги спеціальних роботів.

"На жаль, пожежні роботи перебувають на технічному обслуговуванні… Пожежники працюватимуть тепер без роботів, але для них немає ризику вибуху, проблема полягає у горінні мазуту, яке потрібно взяти під контроль", – уточнив Арафат.

До першої години ночі пожежниками вдалося зупинити поширення вогню. Проводили роботи з охолодження зони інциденту.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Система оповіщення цивільного населення RO-Alert не запускалася, оскільки об'єкт розташований на значній відстані від житлових будинків, а дим не був критично щільним.

Електропостачання безпосередньо на ТЕЦ було відключено для безпеки робіт.

Причини вибуху будуть встановлені після повного приборкання вогню.

