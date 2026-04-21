На ТЭЦ в Бухаресте произошел взрыв и начался масштабный пожар

Поздно вечером в понедельник в столице Румынии Бухаресте раздался мощный взрыв, после чего на территории ТЭЦ CET Vest вспыхнул масштабный пожар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hot News.

По данным ведомства по чрезвычайным ситуациям (ISU), пожар начался с двух электрических трансформаторов, но впоследствии огонь распространился и на третий.

Основную сложность для спасателей представляло горение мазута, которого на объекте было 30 тонн.

В связи с пожаром в Бухаресте на короткое время наблюдалось падение напряжения.

Руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат сообщил, что на месте работали около десятка спецмашин. Пожарные были вынуждены работать в опасных условиях без помощи специальных роботов.

"К сожалению, пожарные роботы находятся на техническом обслуживании… Пожарные будут работать теперь без роботов, но для них нет риска взрыва, проблема заключается в горении мазута, которое нужно взять под контроль", – уточнил Арафат.

К часу ночи пожарным удалось остановить распространение огня. Проводились работы по охлаждению зоны инцидента.

Пострадавших в результате пожара нет. Система оповещения гражданского населения RO-Alert не запускалась, поскольку объект расположен на значительном расстоянии от жилых домов, а дым не был критически густым.

Электроснабжение непосредственно на ТЭЦ было отключено для безопасности работ.

Причины взрыва будут установлены после полного тушения огня.

