Мадяр: Угорщина повинна буде арештувати Нетаньягу, якщо він приїде в країну

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив у понеділок, що його країна буде зобов'язана на вимогу Міжнародного кримінального суду (МКС) затримати прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, якщо той в'їде на угорську територію.

Заяву Мадяра наводить видання Politico, пише "Європейська правда".

МКС видав ордер на арешт Нетаньягу в листопаді 2024 року за підозрою у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Країни-члени МКС, як правило, зобов'язані затримувати осіб, щодо яких видано такі ордери.

Угорщина за прем’єрства Віктора Орбана відмовилася заарештувати ізраїльського лідера, коли він відвідав Будапешт у квітні 2025 року. Перед зустріччю Орбан оголосив про вихід Угорщини з МКС і гарантував Нетаньягу імунітет.

Однак Мадяр оголосив, що зупинить вихід з МКС до 2 червня, тобто через рік після того, як Угорщина подала офіційне повідомлення про вихід до генерального секретаря ООН.

На запитання журналістів, що це означатиме для запланованого візиту Нетаньягу цієї осені, Мадяр відповів: "Я чітко дав це зрозуміти і прем’єр-міністру Ізраїлю… уряд "Тиси" має твердий намір зупинити це (вихід Угорщини. – Ред.) і забезпечити, щоб Угорщина залишилася членом МКС".

"Якщо країна є членом МКС і особа, яку розшукує МКС, в’їжджає на нашу територію, то цю особу необхідно взяти під варту", – сказав Мадяр.

Ізраїльська сторона повідомила, що Мадяр у першій телефонній розмові Нетаньягу запросив його на урочистості до Будапешта з нагоди 70-ї річниці Угорської революції у жовтні.

Детально на цю тему читайте у статті Орбан кидає виклик Гаазі. Чому вихід Угорщини з МКС матиме наслідки для ЄС та України