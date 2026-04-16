Мадяр запросив прем’єра Ізраїлю до Будапешта на річницю Угорської революції, попри ордер МКС

Лідер партії-переможиці угорських парламентських виборів Петер Мадяр у першій телефонній розмові з ізраїльським прем’єром Біньяміном Нетаньягу запросив його на урочистості до Будапешта з нагоди 70-ї річниці Угорської революції у жовтні.

Про це повідомляє 444, пише "Європейська правда".

Про розмову стало відомо з комюніке ізраїльської сторони, де зазначають, що Мадяр і Нетаньягу мали "сердечну розмову".

Петер Мадяр сказав про прагнення зберегти тісні зв’язки між Угорщиною та Ізраїлем і запросив Нетаньягу на урочисті заходи в Будапешті до 70-ї річниці Угорської революції 1956 року. Ізраїльський лідер прийняв запрошення та зі свого боку запросив Мадяра на міжурядову зустріч у Єрусалимі.

Це неоднозначний крок у контексті того, що Петер Мадяр обіцяв повернення Угорщини до Міжнародного кримінального суду.

Як відомо, МКС видав ордер на арешт Нетаньягу та деяких інших ізраїльських топпосадовців у зв’язку з можливими воєнними злочинами під час операції Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Гази після подій жовтня 2023 року.

Нагадаємо, чинний прем’єр країни Віктор Орбан, якому скоро доведеться залишити посаду, вирішив переглянути участь країни в МКС після санкцій США проти суду у відповідь на ордер щодо Нетаньягу.

Орбан офіційно запустив процедуру виходу з МКС у день, коли приймав Нетаньягу у Будапешті у квітні 2025 року.




