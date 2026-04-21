Мадьяр: Венгрия будет вынуждена арестовать Нетаньяху, если он приедет в страну

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в понедельник, что его страна будет обязана по требованию Международного уголовного суда (МУС) задержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот въедет на венгерскую территорию.

Заявление Мадьяра приводит издание Politico, пишет "Европейская правда".

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года по подозрению в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Страны-члены МУС, как правило, обязаны задерживать лиц, в отношении которых выданы такие ордера.

Венгрия при премьерстве Виктора Орбана отказалась арестовать израильского лидера, когда он посетил Будапешт в апреле 2025 года. Перед встречей Орбан объявил о выходе Венгрии из МУС и гарантировал Нетаньяху иммунитет.

Однако Мадьяр объявил, что приостановит выход из МУС до 2 июня, то есть через год после того, как Венгрия подала официальное уведомление о выходе генеральному секретарю ООН.

На вопрос журналистов, что это будет означать для запланированного визита Нетаньяху этой осенью, Мадьяр ответил: "Я четко дал это понять и премьер-министру Израиля… правительство "Тисы" имеет твердое намерение остановить это (выход Венгрии. – Ред.) и обеспечить, чтобы Венгрия осталась членом МУС".

"Если страна является членом МУС и лицо, разыскиваемое МУС, въезжает на нашу территорию, то это лицо необходимо взять под стражу", – сказал Мадьяр.

Израильская сторона сообщила, что Мадьяр в первом телефонном разговоре с Нетаньяху пригласил его на торжества в Будапешт по случаю 70-й годовщины Венгерской революции в октябре.

