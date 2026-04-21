Axios: Венс летить у Пакистан, оскільки Іран таки погодився на переговори

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушить до Ісламабаду у вівторок вранці для переговорів з Іраном після того, як Тегеран сигналізував, що готовий вести перемовини щодо можливої угоди про припинення війни.

Про це виданню Axios стало відомо від власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Венс прибуде до Пакистану в той момент, коли термін дії перемир’я добігає кінця. Президент США Дональд Трамп погрожував розпочати нову кампанію бомбардувань іранських мостів та електростанцій, якщо угоду не вдасться укласти.

Білий дім провів весь понеділок, чекаючи на сигнал з Тегерана про те, що той надішле свою переговорну делегацію до Ісламабаду.

Хоча укласти повноцінну угоду в такі стислі терміни буде складно, Трамп може погодитися продовжити термін припинення вогню, якщо з’являться ознаки прогресу. Фактично Трамп вже додав один день до перемир’я: два тижні, про які домовилися раніше, закінчуються у вівторок, а президент США заявив у понеділок, що дедлайн спливе у середу ввечері.

Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що іранці зволікали через тиск з боку Революційної гвардії на переговорників, щоб ті займали більш тверду позицію: ніяких переговорів без припинення блокади з боку США.

Пакистанські, єгипетські та турецькі посередники закликали іранців прибути на зустріч.

Іранська делегація чекала на зелене світло від верховного лідера. За словами джерела, воно надійшло в понеділок ввечері.

Два джерела повідомили, що Венс вилетить у вівторок вранці, а третє зазначило, що він може вилетіти пізно в понеділок ввечері. Очікується, що посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер також вирушать до Ісламабаду для участі в переговорах.

У понеділок речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявляв, що офіційний Тегеран не планує проводити новий раунд переговорів зі США.

Трамп заявив, що продовження двотижневого перемир’я з Іраном є "вкрай малоймовірним", і додав, що Ормузька протока залишатиметься заблокованою до укладення угоди.