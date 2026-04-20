Трамп заявив, що продовження перемир’я з Іраном малоймовірне

Новини — Понеділок, 20 квітня 2026, 18:49 — Іванна Костіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовження двотижневого перемир’я з Іраном є "вкрай малоймовірним", якщо угода не буде досягнута до його закінчення, і додав, що Ормузька протока залишатиметься заблокованою до укладення угоди.

Про це він сказав у понеділок під час телефонного інтерв’ю Bloomberg.

"Я не збираюся поспішати з укладенням поганої угоди. У нас є стільки часу, скільки потрібно", – сказав президент США.

На запитання про перемир’я, про яке він оголосив 7 квітня, Трамп відповів, що "дуже малоймовірно, що я його продовжу". Трамп зазначив, що термін дії перемир’я закінчується у середу.

"Це середа ввечері. Середа ввечері за вашингтонським часом", – сказав президент.

Ціна на нафту зросла, оскільки США продовжують блокаду протоки, а ВМС затримали судно під іранським прапором. Але президент наголосив: "Я не відкриватиму її (протоку)".

"Вони хочуть, щоб я її відкрив. Іранці відчайдушно хочуть, щоб її відкрили. Я не відкриватиму її, доки не буде підписано угоду", – сказав Трамп.

Тегеран заявив, що не планує брати участь у можливих переговорах – метою яких буде укладення угоди про офіційне припинення семитижневого конфлікту – хоча остаточне рішення ще не прийнято, повідомив журналістам у понеділок речник МЗС Есмаїл Багаї.

Президент США зазначив, що зустріч з Іраном для обговорення умов миру могла б бути вигідною для всіх. Він сказав, що хотів би особисто взяти участь у переговорах, але не вважає це необхідним.

На запитання, чи очікує він, що бойові дії відновляться одразу після того, як угода не буде укладена, Трамп відповів: "Якщо угоди не буде, я, безумовно, очікую цього".

Тим часом американська делегація високого рівня на чолі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом перебуває в дорозі до Пакистану, де очікує на переговори з Іраном.

19 квітня президент США Дональд Трамп вдався до чергових погроз Ірану. Він заявив, що якщо країна не погодиться на мирну угоду, то США атакують всі іранські електростанції та мости.

