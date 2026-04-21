Axios: Венс летит в Пакистан, поскольку Иран всё-таки согласился на переговоры

Вице-президент США Джей Ди Венс отправится в Исламабад во вторник утром для переговоров с Ираном после того, как Тегеран дал понять, что готов вести переговоры о возможном соглашении о прекращении войны.

Об этом изданию Axios стало известно из собственных источников, сообщает "Европейская правда".

Венс прибудет в Пакистан в тот момент, когда срок действия перемирия подходит к концу. Президент США Дональд Трамп угрожал начать новую кампанию бомбардировок иранских мостов и электростанций, если соглашение не удастся заключить.

Белый дом провел весь понедельник, ожидая сигнала из Тегерана о том, что тот отправит свою переговорную делегацию в Исламабад.

Хотя заключить полноценное соглашение в такие сжатые сроки будет сложно, Трамп может согласиться продлить срок прекращения огня, если появятся признаки прогресса. Фактически Трамп уже добавил один день к перемирию: две недели, о которых договорились ранее, заканчиваются во вторник, а президент США заявил в понедельник, что дедлайн истечет в среду вечером.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что иранцы медлили из-за давления со стороны Революционной гвардии на переговорщиков, чтобы те занимали более жесткую позицию: никаких переговоров без прекращения блокады со стороны США.

Пакистанские, египетские и турецкие посредники призвали иранцев прибыть на встречу.

Иранская делегация ждала "зеленого света" от верховного лидера. По словам источника, он поступил в понедельник вечером.

Два источника сообщили, что Венс вылетит во вторник утром, а третий отметил, что он может вылететь поздно вечером в понедельник. Ожидается, что посланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также отправятся в Исламабад для участия в переговорах.

В понедельник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что официальный Тегеран не планирует проводить новый раунд переговоров с США.

Трамп заявил, что продление двухнедельного перемирия с Ираном является "крайне маловероятным", и добавил, что Ормузский пролив будет оставаться заблокированным до заключения соглашения.