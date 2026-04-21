Мешканці 3 тисяч будинків у Бухаресті мали проблеми з гарячою водою через пожежу на ТЕЦ

Масштабна пожежа на теплоелектроцентралі в Бухаресті, що сталася в ніч проти вівторка, спричинила серйозні проблеми з гарячим водопостачанням для тисяч мешканців румунської столиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hot News.

Внаслідок інциденту проблеми з гарячою водою відчули мешканці понад 3 тисяч багатоквартирних будинків у 1-му, 5-му та 6-му секторах Бухареста, зокрема в районах Мілітарі та Друмул Таберей.

Через пожежу робота ТЕЦ наразі неможлива. Постачання теплоносія тимчасово взяла на себе Грозавештська ТЕЦ. Влада розраховує відновити стабільне постачання до вечора 21 квітня, проте повний ремонт пошкодженого обладнання затягнеться.

Міністр енергетики Румунії Богдан Іван, який прибув на місце події, повідомив, що на повне усунення наслідків може знадобитися до одного року.

"Згідно з даними, які ми попередньо обговорили з колегами, на цей момент ми говоримо про термін до одного року, протягом якого ці пошкодження можуть бути усунені, якщо ми говоримо про ту саму техніку, якою ми зараз володіємо. Але ми шукаємо екстрені рішення, щоб постачання теплоенергії взимку не постраждало від цього інциденту", – підкреслив міністр енергетики.

За попередніми технічними оцінками, причиною інциденту стала електрична несправність, що виникла на підстанції 6 кВ на території ТЕЦ. На цій підстанції, зокрема, розташована розподільна шафа постійного струму, яка забезпечує живлення систем електричного захисту. В результаті пожежі ця панель була пошкоджена, що призвело до виведення з ладу систем електрозахисту.

Зараз на об’єкті триває оцінка збитків. Фахівці працюють над локалізацією технічних наслідків, аби мінімізувати дискомфорт для мешканців столиці.

Пізно ввечері в понеділок у столиці Румунії Бухаресті пролунав потужний вибух, після чого на території ТЕЦ CET Vest спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо, днями у Берліні знову сталося масштабне відключення електроенергії – приблизно через три місяці після масштабного блекауту.