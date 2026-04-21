В 3 тысячах домов в Бухаресте возникли проблемы с горячей водой из-за пожара на ТЭЦ

Масштабный пожар на теплоэлектроцентрали в Бухаресте в ночь на вторник вызвал серьезные проблемы с горячим водоснабжением для тысяч жителей румынской столицы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hot News.

В результате инцидента проблемы с горячей водой почувствовали жители более 3 тысяч многоквартирных домов в 1-м, 5-м и 6-м секторах Бухареста, в частности в районах Милитари и Друмул Таберей.

Из-за пожара работа ТЭЦ пока невозможна. Поставки теплоносителя временно взяла на себя Грозавештская ТЭЦ. Власти рассчитывают восстановить стабильное снабжение к вечеру 21 апреля, однако полный ремонт поврежденного оборудования затянется.

Министр энергетики Румынии Богдан Иван, который прибыл на место происшествия, сообщил, что на полное устранение последствий может потребоваться до одного года.

"Согласно данным, которые мы предварительно обсудили с коллегами, на данный момент мы говорим о сроке до одного года, в течение которого эти повреждения могут быть устранены, если мы говорим о той самой технике, которой мы сейчас располагаем. Но мы ищем экстренные решения, чтобы поставки теплоэнергии зимой не пострадали от этого инцидента", – подчеркнул министр энергетики.

По предварительным техническим оценкам, причиной инцидента стала электрическая неисправность, возникшая на подстанции 6 кВ на территории ТЭЦ. На этой подстанции, в частности, расположен распределительный шкаф постоянного тока, который обеспечивает питание систем электрической защиты. В результате пожара эта панель была повреждена, что привело к выводу из строя систем электрозащиты.

Сейчас на объекте продолжается оценка ущерба. Специалисты работают над локализацией технических последствий, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей столицы.

Поздно вечером в понедельник в столице Румынии Бухаресте прогремел мощный взрыв, после чего на территории ТЭЦ CET Vest вспыхнул масштабный пожар.

