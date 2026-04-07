Укр Рус Eng

Посол ЄС привітала ухвалення Радою низки важливих законів

Новини — Вівторок, 7 квітня 2026, 21:29 — Марія Ємець

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова привітала ухвалення Верховною Радою низки законів, важливих для євроінтеграції України та отримання міжнародної фінансової підтримки.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Матернова зазначила, що вітає позитивні результати голосування у Раді за закони, важливі для євроінтеграції України. 

"Закони про цифровізацію процедур виконання судових рішень, і про об'єднання ринків електроенергії України та Європи розблоковують важливе фінансування через Ukraine Facility. Очікую від Ради подальших ухвалених законів", – зазначила Матернова.

Нагадаємо, 7 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №14005 щодо цифровізації процедур виконання судових рішень, що є індикатором за програмою Ukraine Facility.

Також в остаточному другому читанні ухвалили закон №12087-д щодо об'єднання ринків електроенергії України та Європи і закон про "промисловий безвіз" із ЄС.

Крім того, ВР схвалила "євроінтеграційний" законопроєкт 14412 "Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування".

Водночас Єврокомісія застерегла від запланованих змін, що мали скоротити час дії статусу PEPів (політично значущих осіб, politically exposed persons) до трьох років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Єврокомісія Реформи Вступ до ЄС
Реклама: