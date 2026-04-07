Посол ЄС привітала ухвалення Радою низки важливих законів

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова привітала ухвалення Верховною Радою низки законів, важливих для євроінтеграції України та отримання міжнародної фінансової підтримки.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

I welcome Verkhovna Rada’s votes today on important laws on Ukraine’s 🇪🇺integration.



Law in enforcement & digitalisation of judgments and on energy market integration will unlock important financing from 🇺🇦 Facility!



Looking forward to more legislation coming from Rada 🇺🇦🤝🇪🇺 – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) April 7, 2026

"Закони про цифровізацію процедур виконання судових рішень, і про об'єднання ринків електроенергії України та Європи розблоковують важливе фінансування через Ukraine Facility. Очікую від Ради подальших ухвалених законів", – зазначила Матернова.

Нагадаємо, 7 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №14005 щодо цифровізації процедур виконання судових рішень, що є індикатором за програмою Ukraine Facility.

Також в остаточному другому читанні ухвалили закон №12087-д щодо об'єднання ринків електроенергії України та Європи і закон про "промисловий безвіз" із ЄС.

Крім того, ВР схвалила "євроінтеграційний" законопроєкт 14412 "Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування".

Водночас Єврокомісія застерегла від запланованих змін, що мали скоротити час дії статусу PEPів (політично значущих осіб, politically exposed persons) до трьох років.