Рада схвалила євроінтеграційний законопроєкт про розподіл повноважень влади

Верховна Рада у вівторок схвалила законопроєкт 14412 "Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування", що є важливим у контексті руху до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Законопроєкт, також необхідний для отримання кредитних коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility, був схвалений за основу 269 голосами.

Метою законопроєкту є чітке розподілення обов’язків між місцевим самоврядуванням та органами влади на принципах децентралізації. Це допоможе усунути дублювання функцій, покращити якість публічних послуг та забезпечити ефективне використання бюджету.

Законопроєкт було розроблено на виконання рекомендації Європейської комісії у рамках переговорного процесу за кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС. Функціонування демократичних інституцій та реформа державного управління".

Як повідомляла "ЄП", Європейська комісія попередила офіційний Київ, що наміри скоротити статус PEPів (політично значущих осіб, politically exposed persons) до трьох років суперечать європейській інтеграції, і рекомендувала Україні провести консультації, перш ніж впроваджувати відповідні норми.

Читайте також про те, як зрив "плану Качки-Кос" створює нову проблему для України.