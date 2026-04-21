Зеленский подписал закон об объединении энергорынков Украины и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12087-д об объединении энергетических рынков Украины и Европейского Союза.

Об этом говорится в карточке законопроекта, опубликованной ВР, сообщает "Европейская правда".

Верховная Рада 7 апреля в окончательном втором чтении приняла этот закон, направленный на формирование комплексной правовой базы для полноценной интеграции украинского рынка электрической энергии к внутреннему энергетическому рынку Европейского Союза.

В частности, закон предусматривает создание правовых основ для объединения рынков (market coupling) "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка с европейскими зонами торговли (чтобы торговля электроэнергией происходила согласованно по ценам и объемам как на следующий день, так и в тот же день).

Предусмотрена также имплементация европейской модели готовности к рискам в электроэнергетике и внедрение механизмов обеспечения мощности.

Кроме того, закон будет регулировать взаимодействие между оператором системы передачи и оператором рынка для обеспечения трансграничного обмена электроэнергией.

Документ также предусматривает развитие новых гибких инструментов рынка и усиление роли потребителей через развитие общественных энергетических объединений и института активного потребителя.

Принятие закона является важным шагом в процессе синхронизации национального законодательства в сфере энергетики с правом ЕС.

Также 7 апреля ВР приняла законопроект 14412 "Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления", что является важным в контексте движения в ЕС.

Посол ЕС приветствовала принятие Радой ряда важных законов в начале апреля.