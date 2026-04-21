ЄС планує надати Україні 1-й транш з 90 млрд позики у кінці травня – на початку червня

Європейський Союз планує надати Україні перший транш з кредиту ЄС на суму 90 млрд євро у кінці травня чи на початку червня 2026 року.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час спілкування з журналістами у вівторок, 21 квітня.

ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року.

"Наразі немає жодних затримок у роботі (з технічної підготовки кредиту. – "ЄП"), і ми не створюємо жодних потенційних затримок. Думаю, можливо скласти плани наприкінці травня – на початку червня", – заявив Домбровскіс, відповідаючи на питання щодо термінів надання Україні першого траншу кредиту Євросоюзу.

Він також повідомив, що наразі тривають перемовини щодо тексту Меморандуму про взаєморозуміння з Україною, а також готується перелік реформ, які має виконати офіційний Київ для отримання коштів.

За словами єврокомісара, Україна матиме необхідні фінансові ресурси, щоб дочекатися надходження коштів від ЄС у червні.

"Хороша новина полягає в тому, що нам вдалося мобілізувати фінансування від інших міжнародних партнерів, яке спрямоване на Україну. Тож Україною та органами влади (України) підтверджено, що вони можуть зачекати, доки надійде наше фінансування", – повідомив Валдіс Домбровскіс.

Як повідомляла "Європейська правда", головна дипломатка ЄС Кая Каллас перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах 21 квітня заявила, що очікує "позитивних рішень" щодо позики Євросоюзу на 90 млрд для України у середу, 22 квітня.

Нагадаємо, 22 квітня посли ЄС спробують остаточно схвалити 90 млрд євро для України на засіданні Комітету постійних представників.

Чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що Україна висловила готовність відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" у понеділок, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.