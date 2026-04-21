Каллас очікує "позитивних новин" щодо позики на 90 млрд євро для України у середу

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас очікує "позитивних рішень" щодо позики Євросоюзу на 90 млрд для України у середу 22 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ.

"Ми обговоримо війну в Україні і очікуємо деяких позитивних рішень завтра щодо позики на 90 млрд євро. Україна справді потребує цієї позики. І це також буде сигналом, що у Росії не вийде протриматися довше, ніж в України, зараз це дуже важливо", – зазначила вона.

Також Каллас висловила сподівання, що невдовзі вийде розблокувати й рішення щодо нових санкцій проти Росії, які опинились у глухому куті через позицію Угорщини.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня делегація Єврокомісії 17–18 квітня у Будапешті провела технічні зустрічі з майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром та його командою.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр ще раніше дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Будапешт не братиме у ньому участі.

Посли ЄС спробують остаточно схвалити 90 млрд євро для України 22 квітня.