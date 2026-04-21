Европейский Союз планирует предоставить Украине первый транш из кредита ЕС на сумму 90 млрд евро в конце мая или в начале июня 2026 года.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис во время общения с журналистами во вторник, 21 апреля.

"Пока нет никаких задержек в работе (по технической подготовке кредита. – "ЕП"), и мы не создаем никаких потенциальных задержек. Думаю, возможно составить планы в конце мая – начале июня", – заявил Домбровскис, отвечая на вопрос о сроках предоставления Украине первого транша кредита Евросоюза.

Он также сообщил, что сейчас продолжаются переговоры по тексту Меморандума о взаимопонимании с Украиной, а также готовится перечень реформ, которые должен выполнить официальный Киев для получения средств.

По словам еврокомиссара, Украина будет иметь необходимые финансовые ресурсы, чтобы дождаться поступления средств от ЕС в июне.

"Хорошая новость заключается в том, что нам удалось мобилизовать финансирование от других международных партнеров, которое направлено на Украину. Поэтому Украиной и органами власти (Украины) подтверждено, что они могут подождать, пока поступит наше финансирование", – сообщил Валдис Домбровскис.

Как сообщала "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 21 апреля заявила, что ожидает "положительных решений" по займу Евросоюза на 90 млрд для Украины в среду, 22 апреля.

Напомним, 22 апреля послы ЕС попытаются окончательно одобрить 90 млрд евро для Украины на заседании Комитета постоянных представителей.

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина выразила готовность возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в понедельник, при условии, что Будапешт разблокирует кредит ЕС на сумму 90 млрд евро.