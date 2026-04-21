У Нідерландах контролери на залізниці почали носити нагрудні камери на випадок агресії

У Нідерландах контролери на залізниці починають виходити на роботу з нагрудними камерами, що мають стати додатковим "фактором стримування" від агресії на випадок гострих суперечок з пасажирами.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

З вівторка у Нідерландах перші контролери на поїздах національного оператора залізниці NS вийшли на роботу з нагрудними камерами на постійній основі.

До такого нововведення вдалися після пілотного проєкту, який засвідчив, що камери мають стримуючий ефект під час конфліктів між пасажирами і контролерами. Окрім того, відеозапис забезпечує конкретний доказ того, як розвивалися події.

"Агресія не завжди має фізичний прояв, це може бути і вербальна агресія. Під час випробувального періоду я помітила, що вербальної агресії одразу стало менше, ніж раніше", – зазначає одна з контролерів, які брали участь в експерименті.

Камери будуть впроваджуватися у роботу поступово. До кінця року з ними виходитимуть на зміну вже всі 3500 контролерів.

Камера працюватиме у режимі запису не безперервно – контролер запускає запис лише за умови, що бачить ситуацію, яка загрожує перерости у сварку, або спостерігає явно протиправні дії пасажира. Проте налаштування камери такі, що у запис піде і хвилина, яка передує натисканню кнопки. Контролери повинні будуть пройти роз’яснювальне навчання щодо того, за яких обставин доречно вмикати камеру.

З міркувань приватності запис дозволено буде переглядати лише старшим контролерам та уповноваженими посадовими особами залізниці, за потреби він може передаватися органам правопорядку. Видаляти записи будуть через 28 днів.

На впровадження нововведення Міністерство інфраструктури виділило 12 млн євро.

Проблема агресії щодо контролерів з боку пасажирів-порушників актуальна не лише для Нідерландів. У лютому 2026 року у Німеччині пасажир без квитка до смерті побив контролера в одному з потягів Deutsche Bahn, що стало першим таким випадком.

У 2021 році, в період пандемії коронавірусу, в Німеччині стався інший резонансний випадок, коли клієнт АЗС застрелив касира після вимоги одягнути маску.