В Нидерландах контролеры на железной дороге начали носить нагрудные камеры на случай агрессии

В Нидерландах контролеры на железной дороге начинают выходить на работу с нагрудными камерами, которые должны стать дополнительным "фактором сдерживания" от агрессии в случае острых споров с пассажирами.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Со вторника в Нидерландах первые контролеры на поездах национального оператора железной дороги NS вышли на работу с нагрудными камерами на постоянной основе.

К такому нововведению прибегли после пилотного проекта, который показал, что камеры имеют сдерживающий эффект во время конфликтов между пассажирами и контролерами. Кроме того, видеозапись обеспечивает конкретное доказательство того, как развивались события.

"Агрессия не всегда имеет физическое проявление, это может быть и вербальная агрессия. Во время испытательного периода я заметила, что вербальной агрессии сразу стало меньше, чем раньше", – отмечает одна из контролеров, участвовавших в эксперименте.

Камеры будут внедряться в работу постепенно. До конца года с ними будут выходить на смену уже все 3500 контролеров.

Камера будет работать в режиме записи не непрерывно – контроллер запускает запись только при условии, что видит ситуацию, которая грозит перерасти в ссору, или наблюдает явно противоправные действия пассажира. Однако настройки камеры таковы, что в запись пойдет и минута, которая предшествует нажатию кнопки. Контролеры должны будут пройти разъяснительное обучение относительно того, при каких обстоятельствах уместно включать камеру.

Из соображений приватности запись разрешено будет просматривать только старшим контролерам и уполномоченными должностными лицами железной дороги, при необходимости она может передаваться органам правопорядка. Удалять записи будут через 28 дней.

На внедрение нововведения Министерство инфраструктуры выделило 12 млн евро.

Проблема агрессии в отношении контролеров со стороны пассажиров-нарушителей актуальна не только для Нидерландов. В феврале 2026 года в Германии пассажир без билета до смерти избил контролера в одном из поездов Deutsche Bahn, что стало первым таким случаем.

В 2021 году, в период пандемии коронавируса, в Германии произошел другой резонансный случай, когда клиент АЗС застрелил кассира после требования надеть маску.