Франція планує перекрити наслідки війни в Ірані заморожуванням частини бюджету

У Франції заявили, що уряд повністю компенсує економічні наслідки конфлікту на Близькому Сході шляхом заморожування частини видатків.

Про це сказали міністри економіки та бюджету Франції Ролан Лескюр та Давид Аміель у вівторок, 21 квітня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Лескюр очікує, що зростання цін на енергоносії та підвищення дохідності облігацій з початку війни в Ірані обійдеться уряду в суму від 4 млрд євро до 6 млрд євро, причому збільшення витрат на запозичення складе 3,6 млрд євро.

"З огляду на ці 6 млрд євро, які, як ми очікуємо, коштуватиме криза, ми призупиняємо витрати на суму 6 млрд євро", – сказав Аміель.

Лескюр зазначив, що прем'єр-міністр країни оголосить 21 квітня ввечері про нові заходи, спрямовані на допомогу споживачам у подоланні наслідків підвищення цін на енергоносії, приділяючи особливу увагу людям, які для роботи залежать від транспортних засобів.

Він наголосив, що Франція, яка вже має один із найбільших бюджетних дефіцитів у єврозоні, може дозволити собі лише ті заходи підтримки, що суворо спрямовані на тих, хто найбільше цього потребує.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує найближчим часом скликати Раду з національної безпеки для обговорення ситуації з енерго- та паливним забезпеченням країни.

За даними від джерел, у Брюсселі закликають уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки в умовах стрімкого зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.

Також писали, що Нідерланди виділили понад 950 млн євро на пом’якшення економічних наслідків війни на Близькому Сході для нідерландських домогосподарств та підприємств, готуючись до можливого дефіциту палива.