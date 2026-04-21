Укр Рус Eng

Франція планує перекрити наслідки війни в Ірані заморожуванням частини бюджету

Новини — Вівторок, 21 квітня 2026, 16:13 — Уляна Кричковська

У Франції заявили, що уряд повністю компенсує економічні наслідки конфлікту на Близькому Сході шляхом заморожування частини видатків.

Про це сказали міністри економіки та бюджету Франції Ролан Лескюр та Давид Аміель у вівторок, 21 квітня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Лескюр очікує, що зростання цін на енергоносії та підвищення дохідності облігацій з початку війни в Ірані обійдеться уряду в суму від 4 млрд євро до 6 млрд євро, причому збільшення витрат на запозичення складе 3,6 млрд євро.

"З огляду на ці 6 млрд євро, які, як ми очікуємо, коштуватиме криза, ми призупиняємо витрати на суму 6 млрд євро", – сказав Аміель.

Лескюр зазначив, що прем'єр-міністр країни оголосить 21 квітня ввечері про нові заходи, спрямовані на допомогу споживачам у подоланні наслідків підвищення цін на енергоносії, приділяючи особливу увагу людям, які для роботи залежать від транспортних засобів.

Він наголосив, що Франція, яка вже має один із найбільших бюджетних дефіцитів у єврозоні, може дозволити собі лише ті заходи підтримки, що суворо спрямовані на тих, хто найбільше цього потребує.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує найближчим часом скликати Раду з національної безпеки для обговорення ситуації з енерго- та паливним забезпеченням країни. 

За даними від джерел, у Брюсселі закликають уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки в умовах стрімкого зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу. 

Також писали, що Нідерланди виділили понад 950 млн євро на пом’якшення економічних наслідків війни на Близькому Сході для нідерландських домогосподарств та підприємств, готуючись до можливого дефіциту палива. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Іран Енергетика Близький Схід
Реклама: