ЗМІ: Нідерланди виділили понад 950 євро млн на підтримку економіки на тлі війни в Ірані

Нідерланди виділили понад 950 млн євро на пом’якшення економічних наслідків війни на Близькому Сході для нідерландських домогосподарств та підприємств, готуючись до можливого дефіциту палива.

Про це йдеться у листі, який надіслали до нідерландського парламенту міністри фінансів, економіки та клімату та з яким ознайомилося агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як свідчить лист, цей пакет заходів передбачає збільшення неоподатковуваної суми на транспортні витрати для працівників та виділення 195 млн євро на допомогу найбіднішим домогосподарствам у сплаті рахунків за енергоносії.

"Уряд Нідерландів враховує подальше погіршення ситуації та готується до цього", – заявив журналістам у Гаазі в понеділок, 20 квітня, міністр фінансів Нідерландів Елко Хейнен.

Хоча в Нідерландах поки що немає гострого дефіциту нафти, уряд також запустив цього ж дня першу фазу свого так званого національного плану на випадок нафтової кризи.

Початкова фаза полягає головним чином у консультаціях з енергомісткими галузями та ретельному моніторингу запасів палива, а також у розробці можливих майбутніх варіантів, таких як стратегічне заощадження палива та використання нафтових резервів.

Якщо дефіцит посилиться, уряд може зрештою обмежити використання викопного палива.

Як зазначається, це перший випадок активації плану з моменту його створення у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Цей крок доповнює заходи, що вживаються по всьому Європейському Союзу.

Зокрема, 13 квітня урядова коаліція Німеччини оголосила про зниження цін на пальне для споживачів та бізнесу після різкого зростання, спричиненого війною на Близькому Сході.

Неофіційно повідомляють, що посадовці ЄС закликають уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки з метою компенсації стрімкого зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.

А прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає, що Брюссель має розглянути тимчасове призупинення дії правил щодо дефіциту бюджету для країн-членів, якщо війна США та Ізраїлю проти Ірану триватиме надалі і ціни на нафту не знизяться.