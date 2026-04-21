Франция планирует компенсировать последствия войны в Иране за счет замораживания части бюджета

Во Франции заявили, что правительство полностью компенсирует экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке путем замораживания части расходов.

Об этом заявили министры экономики и бюджета Франции Ролан Лескюр и Давид Амиель во вторник, 21 апреля, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Лескюр ожидает, что рост цен на энергоносители и повышение доходности облигаций с начала войны в Иране обойдется правительству в сумму от 4 до 6 млрд евро, причем увеличение расходов на заимствования составит 3,6 млрд евро.

"Учитывая эти 6 млрд евро, которые, как мы ожидаем, будет стоить кризис, мы приостанавливаем расходы на сумму 6 млрд евро", – сказал Амиель.

Лескюр отметил, что премьер-министр страны объявит 21 апреля вечером о новых мерах, направленных на помощь потребителям в преодолении последствий повышения цен на энергоносители, уделяя особое внимание людям, которые для работы зависят от транспортных средств.

Он подчеркнул, что Франция, которая уже имеет один из крупнейших бюджетных дефицитов в еврозоне, может позволить себе только те меры поддержки, которые строго направлены на тех, кто в этом больше всего нуждается.

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует в ближайшее время созвать Совет национальной безопасности для обсуждения ситуации с энерго- и топливоснабжением страны.

По данным источников, в Брюсселе призывают правительства стран-членов ЕС воздержаться от чрезмерной государственной поддержки в условиях стремительного роста цен на энергоносители, предупреждая, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.

Также сообщалось, что Нидерланды выделили более 950 млн евро на смягчение экономических последствий войны на Ближнем Востоке для нидерландских домохозяйств и предприятий, готовясь к возможному дефициту топлива.