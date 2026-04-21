Каллас анонсувала зустріч коаліції з повернення українських дітей

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас оголосила, що проведе зустріч Міжнародної коаліції з повернення українських дітей 11 травня у Брюсселі.

Про це, як пише "Європейська правда", вона повідомила на платформі X.

За словами Каллас, на зустрічі разом з нею співголовуватимуть міністри закордонних справ України та Канади – Андрій Сибіга та Аніта Ананд, а також єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

"Росія вчинила безліч жахливих злочинів у своїй війні проти України, але викрадення українських дітей є одним із найтяжчих. Викрадено тисячі дітей… Наша мета – повернути їх додому та притягнути винних до відповідальності", – написала головна дипломатка ЄС.

Глава МЗС України закликав всі держави, міжнародні організації та неурядові організації "об’єднати зусилля для забезпечення безпечного повернення українських дітей та притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини".

"Незаконна депортація та насильницьке переміщення російською стороною українських дітей є одним із найжахливіших злочинів цієї війни. Ми співпрацюємо з міжнародною спільнотою, щоб повернути дітей до їхніх родин та притягнути винних у цьому злочині до відповідальності", – написав Сибіга.

Напередодні стало відомо, що Європол розшукав близько 45 дітей, яких росіяни насильно вивезли з України, в рамках ініціативи, до якої також долучилися Міжнародний кримінальний суд та експерти з різних країн ЄС і США.

У Білому домі на початку квітня заявили, що перша леді США Меланія Трамп вчетверте допомогла з поверненням викрадених українських дітей до їхніх сімей.

А наприкінці березня Державний департамент США оголосив про виділення допомоги на суму 25 млн доларів на програми повернення та реабілітації насильно депортованих Росією українських дітей.