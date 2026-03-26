США виділяють 25 млн доларів на повернення українських дітей, депортованих Росією

Державний департамент США оголосив про виділення допомоги на суму 25 мільйонів доларів на програми повернення та реабілітації насильно депортованих Росією українських дітей.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Держдепу.

Як повідомляється, виділені кошти спрямують на підтримку ідентифікації, повернення та реабілітації українських дітей та молоді, яких було примусово переміщено Росією.

Фінансування США підтримуватиме два види програм – безпосередньо відстеження депортованих дітей та проєкти з підтримки уряду України і довірених місцевих партнерів у реабілітації повернених.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що трагічне кровопролиття в Україні має припинитися, і його адміністрація залишається повністю відданою справі забезпечення міцного миру", – йдеться у повідомленні.

У Держдепі наголосили, що США продовжують фінансувати десятки програм допомоги цивільному населенню, яке постраждало від насильства, спричиненого війною Росії проти України.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп у серпні минулого року написала "листа миру" Владіміру Путіну із закликами щодо вивезених російською окупаційною адміністрацією українських дітей. Цей лист очільнику Кремля перед самітом на Алясці вручив Дональд Трамп.

4 грудня перша леді США сказала, що в межах "гуманітарних зусиль" України та Росії додому змогли повернутись семеро викрадених українських дітей.

А 12 лютого 2026 року у Білому домі заявили, що Меланія Трамп знову допомогла з поверненням викрадених українських дітей до їхніх сімей.