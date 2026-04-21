Каллас анонсировала встречу коалиции по возвращению украинских детей

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас объявила, что 11 мая в Брюсселе состоится встреча Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сообщила в социальной сети X.

По словам Каллас, на встрече вместе с ней будут сопредседательствовать министры иностранных дел Украины и Канады – Андрей Сибига и Анита Ананд, а также еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

"Россия совершила множество ужасных преступлений в своей войне против Украины, но похищение украинских детей является одним из самых тяжких. Похищены тысячи детей… Наша цель – вернуть их домой и привлечь виновных к ответственности", – написала главная дипломатка ЕС.

Глава МИД Украины призвал все государства, международные организации и неправительственные организации "объединить усилия для обеспечения безопасного возвращения украинских детей и привлечения России к ответственности за совершенные преступления".

"Незаконная депортация и насильственное перемещение российской стороной украинских детей является одним из самых ужасных преступлений этой войны. Мы сотрудничаем с международным сообществом, чтобы вернуть детей в их семьи и привлечь виновных в этом преступлении к ответственности", – написал Сибига.

Накануне стало известно, что Европол разыскал около 45 детей, которых россияне насильно вывезли из Украины, в рамках инициативы, к которой также присоединились Международный уголовный суд и эксперты из разных стран ЕС и США.

В Белом доме в начале апреля заявили, что первая леди США Мелания Трамп в четвертый раз помогла с возвращением похищенных украинских детей в их семьи.

А в конце марта Государственный департамент США объявил о выделении помощи в размере 25 млн долларов на программы возвращения и реабилитации насильно депортированных Россией украинских детей.