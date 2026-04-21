"Ми не повинні стати Барселоною": Афіни думають обмежити відкриття нових готелів

Влада Афін розглядає можливість запровадження обмежень на видачу нових ліцензій для відкриття готелів на тлі стрімкого зростання туристичного навантаження на місто.

Про це заявив мер міста Харіс Дукас під час заходу "This is Athens – Agora", повідомляє Euronews, передає "Європейська правда".

За словами Дукаса, Афінам необхідно оцінити, чи є потреба у подальшому збільшенні кількості готелів, а також визначити, в яких районах це допустимо.

"Нам дійсно потрібно з’ясувати, чи потрібні нам ще готелі, скільки їх потрібно і де саме. Нам потрібно оцінити та обміркувати, яке додаткове туристичне навантаження ми можемо витримати і де саме", – сказав він.

Він також застеріг від повторення досвіду інших європейських міст, які зіштовхнулися з надмірним туризмом.

"Ми не повинні стати Барселоною. Ми маємо усвідомити, що є перенасичені райони, які не можуть дозволити собі нові ліжка: чи то короткострокова оренда, чи ні", – зазначив Дукас.

Наразі в Афінах уже діє заборона на видачу нових дозволів на короткострокову оренду житла у трьох центральних районах.

Як зазначається, під час цього заходу представники готельного сектору визнали, що кількість об’єктів розміщення у столиці за останні роки суттєво зросла. При цьому йдеться не лише про готелі, а й про альтернативні варіанти проживання – зокрема, орендовані кімнати та мебльовані квартири, кількість яких збільшилася з 800 до 1200.

Останніми роками від місцевих мешканців, особливо у Барселоні, зростали нарікання що велетенські потоки туристів призводять до перетворення все більшої кількості житла на квартири під короткострокову оренду, а вартість оренди для самих містян через дефіцит житла зростає до непосильної.

Чверть надходжень від підвищеного туристичного збору збираються спрямовувати на пом’якшення житлових проблем.

У готельному бізнесі не в захваті від нововведення і побоюються, що це суттєво вдарить по кількості гостей.

Раніше анонсували плани з 2028 року заборонити квартири під короткострокову оренду, "заточені" під туристів.

До 2030 року Барселона планує обмежити круїзний туризм.

Низку заходів проти масового туризму почала впроваджувати також італійська Венеція.