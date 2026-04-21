"Мы не должны стать Барселоной": Афины рассматривают возможность ограничить открытие новых отелей

Власти Афин рассматривают возможность введения ограничений на выдачу новых лицензий на открытие отелей на фоне стремительного роста туристической нагрузки на город.

Об этом заявил мэр города Харис Дукас во время мероприятия "This is Athens – Agora", сообщает Euronews, передает "Европейская правда".

По словам Дукаса, Афинам необходимо оценить, есть ли необходимость в дальнейшем увеличении количества отелей, а также определить, в каких районах это допустимо.

"Нам действительно нужно выяснить, нужны ли нам еще отели, сколько их нужно и где именно. Нам нужно оценить и обдумать, какую дополнительную туристическую нагрузку мы можем выдержать и где именно", – сказал он.

Он также предостерег от повторения опыта других европейских городов, которые столкнулись с чрезмерным туризмом.

"Мы не должны стать Барселоной. Мы должны осознать, что есть перенасыщенные районы, которые не могут позволить себе новые места размещения: будь то краткосрочная аренда или нет", – отметил Дукас.

В настоящее время в Афинах уже действует запрет на выдачу новых разрешений на краткосрочную аренду жилья в трех центральных районах.

Как отмечается, во время этого мероприятия представители гостиничного сектора признали, что количество объектов размещения в столице за последние годы существенно возросло. При этом речь идет не только об отелях, но и об альтернативных вариантах проживания – в частности, об арендованных комнатах и меблированных квартирах, количество которых увеличилось с 800 до 1200.

В последние годы со стороны местных жителей, особенно в Барселоне, растут жалобы на то, что огромные потоки туристов приводят к превращению все большего количества жилья в квартиры для краткосрочной аренды, а стоимость аренды для самих горожан из-за дефицита жилья становится непосильной.

Четверть поступлений от повышенного туристического сбора планируется направлять на решение жилищных проблем.

В гостиничном бизнесе не в восторге от нововведения и опасаются, что это существенно ударит по количеству гостей.

Ранее анонсировали планы с 2028 года запретить квартиры под краткосрочную аренду, "заточенные" под туристов.

К 2030 году Барселона планирует ограничить круизный туризм.

Ряд мер против массового туризма начала внедрять также итальянская Венеция.