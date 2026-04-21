Єврокомісія чекає, коли Зеленський оголосить про відновлення транзиту нафти через "Дружбу"
У Європейській комісії очікують, що найближчим часом президент України Володимир Зеленський оголосить про відновлення постачання російської нафти в Європу нафтопроводом "Дружба".
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо у вівторок, 21 квітня.
"Ми чекаємо, коли президент Зеленський оголосить про відновлення постачання нафти через "Дружбу", – заявила Піньо.
Вона додала, що наразі у Єврокомісії "немає додаткової інформації" з цього приводу.
"Ми чули, як і ви, що це може бути найближчим часом. Подивимося", – сказала головна речниця Єврокомісії, маючи на увазі повідомлення у ЗМІ про те, що Україна планує провести технічні випробування транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" вже 21 квітня.
Як повідомляла "Європейська правда", ЄС планує надати Україні перший транш з 90 млрд євро кредиту у кінці травня чи на початку червня 2026 року.
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах 21 квітня заявила, що очікує "позитивних рішень" щодо позики Євросоюзу на 90 млрд для України у середу, 22 квітня.
Нагадаємо, 22 квітня посли ЄС спробують остаточно схвалити 90 млрд євро для України на засіданні Комітету постійних представників.
Чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що Україна висловила готовність відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" у понеділок, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.