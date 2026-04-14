Зеленський обговорить війну з РФ з лідерами ЄС за вечерею 23 квітня на Кіпрі

Президент України Володимир Зеленський обговорить з лідерами держав Європейського Союзу ситуацію на війні з Росією під час вечері в рамках неформального засідання Європейської ради у Нікосії (Кіпр) 23 квітня.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, йдеться у листі-запрошенні від президента Євроради Антоніу Кошти, надісланому лідерам ЄС у вівторок, 14 квітня, текст якого є у розпорядженні "Європейської правди".

"Ми розпочнемо наші дискусії за вечерею 23 квітня, заслухавши президента Зеленського щодо триваючої агресивної війни Росії проти України", – йдеться у листі.

Повідомляється, що неформальна зустріч глав держав чи урядів ЄС відбудеться 23 та 24 квітня у Нікосії та Ая-Напі (Кіпр).

"Фокус нашої неформальної зустрічі Європейської ради буде подвійним: ми розглянемо складне геополітичне середовище та відповідь Європи на нього, а також надамо політичне керівництво для роботи над Багаторічною фінансовою рамкою на 2028-2034 роки, щоб підготувати ґрунт для досягнення домовленості до кінця цього року", – розповідає Антоніу Кошта.

Окрім цього, 24 квітня, після зустрічі у форматі 27-ми, лідери ЄС зустрінуться з ключовими регіональними партнерами, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.

"Готовність Союзу реагувати на складне геополітичне середовище та безпекову ситуацію також буде частиною цього обговорення. Це може включати аспекти, пов’язані зі статтею 42(7) Договору про ЄС (TEU), у світлі поточної роботи", – повідомляється у листі.

Нагадаємо, ст. 42(7) Договору про ЄС – своєрідний європейський аналог ст. 5 статуту НАТО, який передбачає, що напад на одну державу означає напад на весь ЄС (але наразі чітко не регламентує, як саме повинні реагувати держави-члени у разі нападу на одну з них).

Також повідомлялося, що 15 квітня Зеленський відвідає Італію, де має зустрітися із прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні.

У вівторок, 14 квітня, Зеленський перебуває із візитом у Німеччині. Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Київ та Берлін домовилися про нові пакети допомоги.

Очікується, що Зеленський після візиту до Берліна у вівторок, 14 квітня, вирушить до Норвегії.