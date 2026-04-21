В ЕС еще не знают, приедет ли Зеленский на саммит лидеров ЕС на Кипре 23–24 апреля

Должностные лица Европейского совета пока не располагают информацией о том, будет ли президент Украины Владимир Зеленский лично присутствовать на неформальном заседании Европейского совета, которое состоится на Кипре 23–24 апреля.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС, осведомленный о положении дел.



В Евросоюзе еще не получили подтверждения, приедет ли Зеленский на саммит лидеров ЕС на Кипре.

"Относительно присутствия Президента Зеленского – физического или онлайн – мы все еще на связи, чтобы выяснить, что возможно, а что нет", – заявил собеседник "ЕвроПравды".



Он подтвердил, что в четверг, 23 апреля, в начале неформального ужина лидеров ЕС они заслушают информацию от Владимира Зеленского о ситуации в Украине.

Но пока неизвестен формат присутствия украинского президента.



Главная тема ужина, по его словам, будет касаться войны на Ближнем Востоке в Иране и вызванного ею энергетического кризиса.



Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский обсудит с лидерами государств ЕС ситуацию на войне с Россией во время ужина в рамках неформального заседания Европейского совета в Никосии (Кипр) 23 апреля.



Тем временем в Еврокомиссии ожидают, что в ближайшее время Зеленский объявит о возобновлении поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".



Главный дипломат ЕС Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 21 апреля заявила, что ожидает "позитивных решений" по займу Евросоюза на 90 млрд для Украины в среду, 22 апреля.



Напомним, 22 апреля послы ЕС попытаются окончательно одобрить 90 млрд евро для Украины на заседании Комитета постоянных представителей.