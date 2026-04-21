ЕС создает новую гражданскую миссию для содействия укреплению устойчивости Армении

Совет Евросоюза во вторник основал Партнерскую миссию ЕС в Армении (EUPM Armenia) в рамках Общей политики безопасности и обороны, что является очередным вкладом в усилия, направленные на усиление демократической устойчивости Армении и ее способности к кризисному управлению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Совете ЕС.

Миссия будет оказывать поддержку Армении в противостоянии разносторонним угрозам, таким как манипулирование информацией и вмешательство из-за рубежа, кибератаки и незаконные финансовые потоки.

EUPM Armenia будет предоставлять стратегические консультации и способствовать развитию потенциала различных министерств и национальных институтов по разработке политик для противодействия угрозам, с которыми сталкивается общество и национальные институты, а также поддерживать разработку горизонтального, общегосударственного подхода.

Она также будет предоставлять оперативные консультации и иметь проектную группу, ответственную за определение и реализацию конкретных мероприятий в сферах, охватываемых мандатом миссии, в тесной координации с партнерами, которые разделяют общие взгляды.

"Армяне сталкиваются с масштабными кампаниями дезинформации и кибератаками. В течение следующих лет новая гражданская миссия ЕС будет предоставлять экспертные консультации, способствовать развитию потенциала правительственных ведомств и иметь команду, которая будет отслеживать сферы, требующие неотложных действий. Когда армяне пойдут на выборы в июне, только они сами должны выбирать будущее своей страны", – заявила руководительница европейской дипломатии Кая Каллас.

Миссия ЕС по партнерству в Армении будет иметь начальный мандат на два года, а ее оперативный штаб будет расположен в Армении.

EUPM является второй гражданской миссией в Армении, отдельной от Миссии ЕС в Армении (EUMA), созданной в 2023 году, и которая имеет задачу наблюдать и отчитываться о ситуации на местах, способствуя укреплению доверия и безопасности людей в районах, пострадавших от конфликта.

Напомним, в начале 2025 года власти Армении официально взяли курс на вступление в ЕС.

В июне стороны достигли договоренности по повестке дня сотрудничества, в частности в вопросах экономического развития и устойчивости.

В конце октября писали, что Армения планирует в ближайшее время подписать новые документы по сотрудничеству с Европейским Союзом.

