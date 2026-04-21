Качка: ради скорейшего вступления в ЕС Украина готова отложить доступ к некоторым его льготам

Украина готова отложить получение некоторых льгот от Европейского Союза, чтобы ускорить процесс вступления в ЕС.

Об этом, как пише "Європейская правда", заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка в интервью Bloomberg.

В частности, по словам Качки, Украина готова на несколько лет отложить получение субсидий в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС (CAP), чтобы развеять опасения относительно одной из крупнейших и наиболее политически чувствительных программ Евросоюза.

"Это было известно с самого начала, мы зафиксировали это и в наших документах. Заинтересованность во вступлении в ЕС приводит к осознанию с нашей стороны, что мы не можем ждать годами, чтобы согласовать все условия присоединения к CAP. Мы с самого начала предлагаем, что можем присоединиться к CAP позже, возможно, в следующий бюджетный период, а не в тот, который обсуждается сейчас", – отметил Качка.

"Такой подход возможен, но давайте обсудим условия", – сказал он.

Украина уже имела споры со странами ЕС, в частности с Польшей, из-за смягчения блоком торговых ограничений в отношении сельскохозяйственного экспорта Киева. Если Украина присоединится к ЕС, она также получит право на значительные льготы в рамках CAP, что еще больше усложнит один из самых спорных вопросов во время переговоров по бюджету ЕС.

Качка подчеркнул, что Украина готова быстро выполнить требования ЕС и стремится подписать договор о вступлении уже в следующем году, в зависимости от прогресса.

По его словам, после этого странам-членам понадобится еще несколько лет, чтобы ратифицировать членство Украины.

Ранее стало известно, что Франция и Германия предлагают предоставить Украине "символические" льготы на этапе вступления в ЕС, которые исключают доступ Киева к общему бюджету блока и право голоса до приобретения полноценного членства.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не заинтересована в неполном членстве в ЕС, проведя параллели с тем, что Европе не интересна "ограниченная" украинская армия.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС не закрыл дискуссию о возможности вступления Украины в 2027 году, хотя на данный момент нет согласованных очертаний этого процесса.