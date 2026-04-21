Зеленський підняв питання кредиту на €90 млрд у розмові з Коштою після ремонту "Дружби"

Президент Володимир Зеленський мав розмову із президентом Європейської ради Антоніу Коштою кредиту Європейського Союзу на суму 90 млрд євро після того, як Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба".

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Увечері 21 квітня Зеленський заявив, що нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування.

Після цього він обговорив із Коштою розблокування фінансового пакета допомоги на 90 млрд євро.

"Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз", – акцентував український президент.

Також він зазначив, що президент Євроради відзначив українські безпекові домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Затоки.

"Українська система захисту життів, яку ми пропонуємо партнерам у форматі Drone Deal, справді унікальна. Ми вже почали цю співпрацю і з окремими європейськими країнами. Домовилися, що продовжимо обговорення цієї теми під час особистої зустрічі вже найближчим часом", – додав Зеленський.

Цього ж дня писали, що у Європейській комісії очікують, що найближчим часом президент України оголосить про відновлення постачання російської нафти в Європу нафтопроводом "Дружба".

Чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що Україна висловила готовність відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" у понеділок, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС планує надати Україні перший транш з 90 млрд євро кредиту у кінці травня чи на початку червня 2026 року.