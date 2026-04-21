Зеленський: нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом.

Про це він повідомив у вівторок, 21 квітня, у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що нафтопровід може відновити функціонування.

"Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом", – заявив він.

Втім, український президент наголосив, що наразі ніхто не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться.

За його словами, українські фахівці забезпечили "базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання".

"Ми пов’язуємо із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою. Та сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України – ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах", – додав Зеленський.

Цього ж дня писали, що у Європейській комісії очікують, що найближчим часом президент України оголосить про відновлення постачання російської нафти в Європу нафтопроводом "Дружба".

Чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що Україна висловила готовність відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" у понеділок, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС планує надати Україні перший транш з 90 млрд євро кредиту у кінці травня чи на початку червня 2026 року.