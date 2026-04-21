Зеленский поднял вопрос о кредите на 90 млрд евро в разговоре с Коштой после ремонта "Дружбы"

Президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом Европейского совета Антониу Коштой о предоставлении кредита Европейского союза на сумму 90 млрд евро после того, как Украина завершила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба".

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

Вечером 21 апреля Зеленский заявил, что нефтепровод "Дружба" может возобновить работу.

После этого он обсудил с Коштой разблокирование финансового пакета помощи на 90 млрд евро.

"Украина выполнила то, о чем к нам обращался Евросоюз", – подчеркнул украинский президент.

Также он отметил, что президент Евросовета отметил украинские соглашения по безопасности со странами Ближнего Востока и региона Персидского залива.

"Украинская система защиты жизней, которую мы предлагаем партнерам в формате Drone Deal, действительно уникальна. Мы уже начали это сотрудничество и с отдельными европейскими странами. Договорились, что продолжим обсуждение этой темы во время личной встречи уже в ближайшее время", – добавил Зеленский.

В этот же день писали, что в Европейской комиссии ожидают, что в ближайшее время президент Украины объявит о возобновлении поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина выразила готовность возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в понедельник, при условии, что Будапешт разблокирует кредит ЕС на сумму 90 млрд евро.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС планирует предоставить Украине первый транш из 90 млрд евро кредита в конце мая или в начале июня 2026 года.