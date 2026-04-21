МЗС Італії викликало посла РФ через Соловйова, який обзивав Мелоні фашисткою і с*кою

У вівторок МЗС Італії викликало російського посла в Римі після того, як російський телеведучий Владімір Соловйов образив прем'єр-міністерку Джорджу Мелоні у своєму прямому ефірі, назвавши її "фашистською с*кою".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція Ansa.

Посол, Алексєй Парамонов, був викликаний для висловлення протесту проти тиради Владіміра Соловйова проти італійської прем'єр-міністерки, яка, за його словами, зрадила президента США Дональда Трампа.

Соловйов, відомий пропагандист Кремля, під час епізоду своєї програми "Повний контакт" висловлювався вульгарно італійською мовою, називаючи прем'єр-міністра "фашисткою, сертифікованою ідіоткою, поганою жінкою" та називаючи її "С*ка Мелоні".

"Ганьба для людства. Зрада – це її друге ім’я: вона зрадила Трампа, якому раніше присягала на вірність", – додав Соловйов під час своєї програми.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив у соцмережі X: "Я викликав російського посла Парамонова до Міністерства закордонних справ, щоб висловити офіційний протест у зв’язку з дуже серйозними та образливими заявами, зробленими ведучим Владіміром Соловйовим на російському телебаченні на адресу прем’єр-міністра Джорджі Мелоні, якій я висловлюю свою повну солідарність і підтримку".

Раніше через заяви пропагандиста Соловйова посла РФ викликали до МЗС Вірменії.

Варто зазначити, що впродовж вже двох років на території Вірменії заборонена трансляція телепрограм Владіміра Соловйова.