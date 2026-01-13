Посла РФ викликали до МЗС Вірменії через заяви пропагандиста Соловйова

До Міністерства закордонних справ Вірменії 12 січня був викликаний посол РФ для отримання ноти протесту, в якій офіційний Єреван висловлює обурення нещодавніми заявами російського пропагандиста Владіміра Соловйова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила у коментарі "Радіо Азатутюн" речниця вірменського МЗС Ані Бадалян.

Нещодавно російський пропагандист у своїй програмі "Вечір з Владіміром Соловйовим" заявив про необхідність розпочати "спеціальну воєнну операцію" у Вірменії, наслідуючи приклад України.

"Якщо для нашої національної безпеки було необхідно розпочати спеціальну воєнну операцію на території України, то чому з тих самих причин ми не можемо розпочати спеціальну воєнну операцію в інших точках нашої сфери впливу?" – заявив Соловйов.

Як зазначила Бадалян, послу РФ "було підкреслено, що це є неприпустимим посяганням на суверенітет Республіки Вірменія і ворожим актом, а також грубим порушенням основоположних принципів дружніх відносин між Вірменією і Росією".

Варто зазначити, що впродовж вже двох років на території Вірменії заборонена трансляція телепрограм Владіміра Соловйова.

Нещодавно у Швейцарії вирішили скасувати показ пропагандистського фільму виробництва RT "Майдан: Дорога до війни".