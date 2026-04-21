МИД Италии вызвал посла РФ из-за Соловьева, который обзывал Мелони фашисткой и сукой

Во вторник МИД Италии вызвал российского посла в Риме после того, как российский телеведущий Владимир Соловьев оскорбил премьер-министра Джорджию Мелони в прямом эфире, назвав ее "фашистской сукой".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Ansa.

Посол Алексей Парамонов был вызван для выражения протеста против тирады Владимира Соловьева в адрес итальянского премьер-министра, которая, по его словам, предала президента США Дональда Трампа.

Соловьев, известный пропагандист Кремля, во время эпизода своей программы "Полный контакт" высказывался вульгарно на итальянском языке, называя премьер-министра "фашисткой, сертифицированной идиоткой, плохой женщиной" и называя ее "Сука Мелони".

"Позор для человечества. Предательство – это ее второе имя: она предала Трампа, которому ранее присягала на верность", – добавил Соловьев во время своей программы.

Министр иностранных дел Антонио Таяни заявил в соцсети X: "Я вызвал российского посла Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с очень серьезными и оскорбительными заявлениями, сделанными ведущим Владимиром Соловьевым на российском телевидении в адрес премьер-министра Джорджи Мелони, которой я выражаю свою полную солидарность и поддержку".

Ранее из-за заявлений пропагандиста Соловьева посла РФ вызвали в МИД Армении.

Стоит отметить, что уже два года на территории Армении запрещена трансляция телепрограмм Владимира Соловьева.