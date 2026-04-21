Каллас: Євросоюз розширює санкції проти Ірану

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що міністри закордонних справ країн Європейського Союзу домовилися посилити санкції проти Ірану у відповідь на введені Тегераном обмеження на судноплавство в Ормузькій протоці.

Про це вона заявила після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах 21 квітня у Люксембургу, цитує CNN, пише "Європейська правда".

За словами Каллас, на зустрічі в Люксембурзі міністри наголосили, що свобода судноплавства "не підлягає обговоренню".

"ЄС уже застосував до Ірану широкомасштабні санкції, але сьогодні ми також досягли політичної згоди щодо розширення режиму санкцій, щоб охопити й тих, хто несе відповідальність за порушення свободи судноплавства", – наголосила вона.

Також вона зазначила, що "щоденні зміни щодо того, чи відкрита, чи закрита Ормузька протока – є безвідповідальними".

"Транзит через протоку має залишатися вільним", – додала вона.

Раніше ЗМІ повідомили, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушить до Ісламабаду у вівторок вранці для переговорів з Іраном після того, як Тегеран сигналізував, що готовий вести перемовини щодо можливої угоди про припинення війни.

Два тижні припинення вогню, про які сторони домовилися раніше, закінчуються 21 квітня, а президент США заявив у понеділок, що дедлайн спливе ввечері 22 квітня.

Трамп заявив, що продовження двотижневого перемир’я з Іраном є "вкрай малоймовірним", і додав, що Ормузька протока залишатиметься заблокованою до укладення угоди.

Також напередодні президент США заявив про свою готовність зустрітися з іранським керівництвом у разі досягнення дипломатичного прориву.