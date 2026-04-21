Каллас: Евросоюз расширяет санкции против Ирана

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Европейского Союза договорились ужесточить санкции против Ирана в ответ на введенные Тегераном ограничения на судоходство в Ормузском проливе.

Об этом она заявила после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам 21 апреля в Люксембурге, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

По словам Каллас, на встрече в Люксембурге министры подчеркнули, что свобода судоходства "не подлежит обсуждению".

"ЕС уже применил к Ирану широкомасштабные санкции, но сегодня мы также достигли политического согласия о расширении режима санкций, чтобы охватить и тех, кто несет ответственность за нарушение свободы судоходства", – подчеркнула она.

Также она отметила, что "ежедневные изменения относительно того, открыт ли или закрыт Ормузский пролив, являются безответственными".

"Транзит через пролив должен оставаться свободным", – добавила она.

Ранее СМИ сообщили, что вице-президент США Джей Ди Венс отправится в Исламабад во вторник утром для переговоров с Ираном после того, как Тегеран дал понять, что готов вести переговоры о возможном соглашении о прекращении войны.

Две недели прекращения огня, о которых стороны договорились ранее, заканчиваются 21 апреля, а президент США заявил в понедельник, что крайний срок истечет вечером 22 апреля.

Трамп заявил, что продление двухнедельного перемирия с Ираном является "крайне маловероятным", и добавил, что Ормузский пролив будет оставаться заблокированным до заключения соглашения.

Также накануне президент СШАзаявил о своей готовности встретиться с иранским руководством в случае достижения дипломатического прорыва.