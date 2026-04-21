ЗМІ: поїздку Венса на переговори в Ісламабад відклали

Дипломатична поїздка віцепрезидента США Джей Ді Венса до Ісламабаду, де він мав намір тиснути на іранських переговорників щодо укладення ядерної угоди, була відкладена після того, як Тегеран не відповів на американські переговорні позиції.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американського посадовця, який безпосередньо обізнаний із ситуацією, передає "Європейська правда".

Венс мав вилетіти у вівторок вранці до столиці Пакистану, де переговори мали поновитися в середу – того ж дня, коли має закінчитися термін дії хиткого перемир’я між США та Іраном. За словами посадовця, без відповіді з боку Ірану дипломатичний процес фактично призупинено, хоча поїздка не скасована.

Поїздка може бути відновлена в будь-який момент за згодою президента Трампа. Американські посадовці також чекають на чіткий сигнал про те, що іранські переговорники отримали повні повноваження для укладення угоди.

Ця затримка є ще однією перешкодою у прагненні адміністрації Трампа укласти угоду, яка б обмежила ядерну програму Ірану, і вона відбувається на тлі того, як Пентагон розглядає військові варіанти на випадок, якщо Трамп дійде висновку, що Тегеран не веде переговори в дусі доброї волі.

Посадовець зазначив, що повернення до бомбардувань не є неминучим, але Пентагон продовжує розглядати варіанти. Сполучені Штати залишаються готовими до запуску чергової хвилі ударів, зберігаючи значну військову присутність на Близькому Сході.

Раніше ЗМІ повідомили, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушить до Ісламабаду у вівторок вранці для переговорів з Іраном після того, як Тегеран сигналізував, що готовий вести перемовини щодо можливої угоди про припинення війни.

Два тижні припинення вогню, про які сторони домовилися раніше, закінчуються 21 квітня, а президент США заявив у понеділок, що дедлайн спливе ввечері 22 квітня.

Трамп заявив, що продовження двотижневого перемир’я з Іраном є "вкрай малоймовірним", і додав, що Ормузька протока залишатиметься заблокованою до укладення угоди.

Трамп разом з тим висловив впевненість, що Вашингтон зрештою досягне "чудової" мирної угоди з Іраном, хоч і не очікує, що домовленість про припинення вогню, дія якої завершується 22 квітня, буде продовжена.