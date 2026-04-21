Трамп впевнений, що досягне "чудової" угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що Вашингтон зрештою досягне "чудової" мирної угоди з Іраном, хоч і не очікує, що домовленість про припинення вогню, дія якої завершується 22 квітня, буде продовжена.

Як пише "Європейська правда", про це Трамп сказав в інтерв’ю CNBC.

В американського президента запитали, чого він очікує від другого раунду переговорів з Іраном, які мають відбутися у вівторок в Пакистані. Трамп висловив впевненість, що Вашингтон і Тегеран досягнуть мирної угоди.

"Я думаю, що у них немає вибору. Ми знищили їхній флот, ми знищили їхні військово-повітряні сили, ми знищили їхніх лідерів", – сказав Трамп.

На думку президента США, нове керівництво Ірану є "набагато раціональнішим" за своїх попередників.

"Чесно кажучи, ми усунули їхніх лідерів, що певною мірою ускладнює ситуацію, але ці лідери набагато раціональніші. Це зміна режиму, як би ви це не називали, і я не казав, що збираюся це зробити, але я зробив це опосередковано", – заявив він.

На запитання, чи продовжить він термін дії припинення вогню, щоб дати час для мирних переговорів та досягнення угоди про завершення війни, американський президент відповів: "Ну, я не хочу цього робити".

Раніше ЗМІ повідомили, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушить до Ісламабаду у вівторок вранці для переговорів з Іраном після того, як Тегеран сигналізував, що готовий вести перемовини щодо можливої угоди про припинення війни.

Два тижні припинення вогню, про які сторони домовилися раніше, закінчуються 21 квітня, а президент США заявив у понеділок, що дедлайн спливе ввечері 22 квітня.

Трамп заявив, що продовження двотижневого перемир’я з Іраном є "вкрай малоймовірним", і додав, що Ормузька протока залишатиметься заблокованою до укладення угоди.

Також напередодні президент США заявив про свою готовність зустрітися з іранським керівництвом у разі досягнення дипломатичного прориву.