СМИ: поездку Венса на переговоры в Исламабад отложили

Дипломатическая поездка вице-президента США Джей Ди Венса в Исламабад, где он намеревался оказать давление на иранских переговорщиков по вопросу заключения ядерной сделки, была отложена после того, как Тегеран не ответил на американские переговорные позиции.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией, передает "Европейская правда".

Венс должен был вылететь во вторник утром в столицу Пакистана, где переговоры должны были возобновиться в среду – в тот же день, когда должен истечь срок действия хрупкого перемирия между США и Ираном. По словам чиновника, без ответа со стороны Ирана дипломатический процесс фактически приостановлен, хотя поездка не отменена.

Поездка может быть возобновлена в любой момент с согласия президента Трампа. Американские чиновники также ждут четкого сигнала о том, что иранские переговорщики получили полные полномочия для заключения соглашения.

Эта задержка является еще одним препятствием в стремлении администрации Трампа заключить соглашение, которое ограничило бы ядерную программу Ирана, и она происходит на фоне того, как Пентагон рассматривает военные варианты на случай, если Трамп придет к выводу, что Тегеран не ведет переговоры в духе доброй воли.

Чиновник отметил, что возобновление бомбардировок не является неизбежным, но Пентагон продолжает рассматривать варианты. Соединенные Штаты остаются готовыми к запуску очередной волны ударов, сохраняя значительное военное присутствие на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ сообщили, что вице-президент США Джей Ди Венс отправится в Исламабад во вторник утром для переговоров с Ираном после того, как Тегеран дал понять, что готов вести переговоры о возможном соглашении о прекращении войны.

Две недели прекращения огня, о которых стороны договорились ранее, заканчиваются 21 апреля, а президент США заявил в понедельник, что крайний срок истечет вечером 22 апреля.

Трамп заявил, что продление двухнедельного перемирия с Ираном является "крайне маловероятным", и добавил, что Ормузский пролив будет оставаться заблокированным до заключения соглашения.

Трамп при этом выразил уверенность, что Вашингтон в конечном итоге достигнет "прекрасного" мирного соглашения с Ираном, хотя и не ожидает, что договоренность о прекращении огня, срок действия которой истекает 22 апреля, будет продлена.