Трамп наказав продовжити перемир’я з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном доти, доки переговори між двома країнами не досягнуть прогресу, однак блокада іранських портів також триватиме.

Про це Трамп написав 21 квітня у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Глава Білого дому заявив, що ухвалив таке рішення з огляду на те, що уряд Ірану серйозно розколотий, а також на прохання начальника штабу армії Пакистану Асіма Муніра та пакистанського прем'єр-міністра Шахбаза Шаріфа.

"Нас попросили стримати атаку на Іран доти, доки їхні лідери та представники не зможуть висунути єдину пропозицію. Тому я віддав наказ нашим збройним силам продовжувати блокаду та в усіх інших аспектах залишатися готовими й боєздатними, а також продовжувати перемир’я до того часу, поки не буде подано їхню пропозицію та завершено обговорення, у той чи інший спосіб", – заявив президент США.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не вилетів до Ісламабада, як очікувалося, у вівторок, а залишився у Вашингтоні.

Раніше ЗМІ повідомили, що Венс вирушить до Ісламабаду у вівторок вранці для переговорів з Іраном після того, як Тегеран сигналізував, що готовий вести перемовини щодо можливої угоди про припинення війни.