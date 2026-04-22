Трамп распорядился продлить перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном до тех пор, пока переговоры между двумя странами не достигнут прогресса, однако блокада иранских портов также будет продолжаться.

Об этом Трамп написал 21 апреля в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Глава Белого дома заявил, что принял такое решение ввиду того, что правительство Ирана серьезно расколото, а также по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа.

"Нас попросили сдержать атаку на Иран до тех пор, пока их лидеры и представители не смогут выдвинуть единое предложение. Поэтому я отдал приказ нашим вооруженным силам продолжать блокаду и во всех других аспектах оставаться готовыми и боеспособными, а также продолжать перемирие до тех пор, пока не будет представлено их предложение и завершено обсуждение, тем или иным образом", – заявил президент США.

Вице-президент США Джей Ди Венс не вылетел в Исламабад, как ожидалось, во вторник, а остался в Вашингтоне.

Ранее СМИ сообщили, что Венс отправится в Исламабад во вторник утром для переговоров с Ираном после того, как Тегеран дал понять, что готов вести переговоры о возможном соглашении о прекращении войны.