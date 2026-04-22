CNN: США витратили 50% ракет до Patriot зі своїх запасів на війну з Іраном

Американські збройні сили значно вичерпали свої запаси основних ракет під час війни з Іраном, що створило "негайний ризик" вичерпання боєприпасів у разі майбутнього конфлікту, якщо такий виникне протягом найближчих кількох років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

За даними експертів та трьох осіб, обізнаних з результатами нещодавніх внутрішніх оцінок запасів Міністерства оборони США, за останні сім тижнів війни американські збройні сили витратили щонайменше 45% своїх запасів високоточних ракет.

Зокрема, вони витратили щонайменше половину запасів ракет THAAD, призначених для перехоплення балістичних ракет, та майже 50% своїх запасів ракет-перехоплювачів системи ППО Patriot, згідно з новим аналізом, проведеним Центром стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Ці цифри корелюють з секретними даними Пентагону про запаси США, за словами джерел, обізнаних з оцінкою.

Раніше цього року Пентагон підписав низку контрактів, які допоможуть розширити виробництво ракет, але терміни поставки для заміни цих систем становлять від трьох до п’яти років навіть за умови збільшення виробничих потужностей, зазначають експерти CSIS та джерела.

У короткостроковій перспективі США, ймовірно, мають достатньо бомб і ракет, щоб продовжувати бойові операції проти Ірану за будь-якого сценарію, якщо хитке перемир’я не втримається.

Але кількість критично важливих боєприпасів, що залишилися в запасах США, вже не є достатньою для протистояння майже рівному супротивнику, такому як Китай, і, ймовірно, знадобляться роки, перш ніж запаси цієї зброї повернуться до довоєнного рівня, роблять висновок аналітики CSIS.

За даними ЗМІ, кілька країн Європи нібито отримали попередження з боку США, що частина постачань замовленої американської зброї може затриматися у зв’язку з війною на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський публічно казав, що тривала війна на Близькому Сході призвела до великого дефіциту постачань перехоплювачів для ЗРК Patriot.